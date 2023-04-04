الإفطار الجماعي في الوادي الجديد.. عادات تبرز محبة وتكاتف الجيران

بمجرد أن تطأ قدماك على هذه المنطقة، تشتم أجمل الروائح التي تفتح الشهية في نهار رمضان، إذ الأهالي يستعدون لتجهيز الموائد بكل ما لذ وطاب، للتجمع عليها قبل لحظة انطلاق مدفع الإفطار.

في قرية الراشدة بمحافظة الوادي الجديد، يفترش الجيران أمام ساحات المنزل، لإقامة الإفطار الجماعي، العادة التي توارثوها عن الأجداد، وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.

طقوس أهالي القري في رمضان

عماد سبع، أحد سكان قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، يكشف أسرار تلك العادة، قائلا لـ «الوطن»، إن روحانيات وطقوس رمضان في قرية الراشدة تختلف عن أي مكان في مصر، حيث يجتمع الأهالي ليقرروا إقامة الإفطار الجماعي ويبدأوا في جمع المال لإقامته.

وتابع: «يستقبل أهل قرية الراشدة رمضان بالترحاب والفرح لتعظيم المحبة والود بين الجيران بعضهم لبعض، ونشر روح الجود والكرمة وترسيخها في نفوس الأطفال الصغار كما ورثناها نحن عن أجدادنا».

توارثنا الإفطار المجمع عن أجدادنا

لم تتوقف تلك العادات عند الإفطار الجماعي فقط، بل يحرص الأطفال والشباب على أداء صلاة التراويح في الساحات الفارغة أمام المنازل.