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«لا أحفظ سوى الفاتحة والكافرون.. فهل تصح صلاتي؟».. نادية عمارة توضح على قناة الناس

كتب:

محمد متولي
05:52 م | الأحد 02 أبريل 2023
الدكتور نادية عمارة

الدكتور نادية عمارة

عرضت الدكتورة نادية عمارة، سؤالا لمتصلة تدعى «أم محمود» وهي أحدى السيدات الكفيفات ودائما ما تصلي وحدها في المنزل ولا تحفظ من القرآن سوى الفاتحة وسورة الكافرون، فتسأل ما إذا كانت صلاتها مقبولة من عدمه.

عمارة: طبعا تكفي قراءة الفاتحة فقط في كل ركعة

وردت عليها الدكتورة عمارة خلال تقديمها لبرنامجها «قلوب عامرة» والمذاع على فضائية الناس، بقولها: «طبعا تكفي قراءة الفاتحة فقط في كل ركعة يا صاحبة السؤال، وبالتالي نسأل الله القبول وربنا يوفق ويعين، ولما يجيلك حد اطلب منه يتصدق عليك وتصلوا سوا».

 

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