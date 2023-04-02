محافظ القليوبية: مستمرون في التعامل الفوري مع كل أشكال التعديات

أشرف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على إزالة مخالفة فورية في المهد لبناء أسوار خرسانية بدون ترخيص على مساحة 2000 متر على طريق طابا من جهة والجهة الأخرى على طريق مصر إسكندرية الزراعي، وذلك فور رصده من قبل المتابعة الميدانية.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظاً على مُقدرات الأجيال القادمة.

الإزالة بالكامل لجميع الأعمدة الخرسانية المخالفة

وشددَّ محافظ القليوبية على رئيس مركز ومدينة بنها بتنفيذ الإزالة بالكامل لجميع الأعمدة الخرسانية المخالفة وفك شداد الخشب مع مصادرة جميع مواد البناء الموجودة بالموقع وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

مستمرون في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة

فيما أكد "الهجان" على أننا مستمرون في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة المُتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أوالأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

وفي السياق ذاته شددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين .

جاء ذلك بحضور محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، ومسؤولي الإزالات والإدارة الهندسية والإشغالات بمجلس مدينة بنها .