حبس متهم 10 سنوات لإشعاله النيران على مسكن آخر ببورسعيد

قررت محكمة بورسعيد الجنائية اليوم بالسجن بالسجن 10 سنوات على متهم أشعل النيران في محل ومنزل ببورسعيد.

أشعل النار على مسكن المجني عليه

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، حكمها برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي.

وقضت اليوم المحكمة في القضية التي تعود أحداثها إلى 25 سبتمبر الماضي والمتهم فيها ر ف ف ي س حيث وضع النار عمدا بملحقات مسكن المجني عليه محمد محمد أحمد حسين، وذلك بأن سكب مادة معجلة للاشتعال وأوصلها بمصدر حراري ذي لهب مكشوف فاشتعلت به النيران، وامتدت إلى محتويات المحل والمسكن خاصته، وأحرز زجاجات بها ماده معجلة للاشتعال، بدون مصوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

أقوال الشهود

وتبين من اقوال المجني عليه بأنه حال تواجده بمسكنه تفاجأ بإندلاع النيران بالحانوت أسفل العقار خاصته، مما تسبب في إتلاف محتوياته، واتهم الجاني بالقيام بذلك لوجود خلافات سابقة فيما بينهما.

كما تبين من تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة أن المتهم بينه وبين المجني عليه خلاف، وأشعل النيران بالمحل بمسكنه، وتم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.