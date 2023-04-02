إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث انقلاب ط سيارة نصف نقل على الطرق الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق« مصر _ اسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وجري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من "محمد عبد الباقي كرم شاهين، 35 سنة، مقيم قلين في كفر الشيخ، عمر علي محمد الحداد، 12 سنة، قدرى جمعه جلال، 15 سنة، علاء عبد القادر محمد، 45 سنة، جميعهم مقيمين محافظة كفر الشيخ.

ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.