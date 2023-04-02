الرئيس في حوار «من القلب» مع المقاتلين بشرق القناة: «تسلحوا بالوعي والعلم»

أدار الرئيس عبدالفتاح السيسى حواراً أبوياً من القلب مع عدد من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى، خلال زيارته لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، مساء أمس .

وأكد الرئيس، خلال حديثه مع الضابط وضابط الصف والجنود، أنه منذ نحو 10 سنوات كان الجميع يتحدثون عن شر الإرهاب، ومتى ينتهى؟، ومتى يتم القضاء عليه؟، وسأل الرئيس رجال الجيش الثالث، قائلاً: «خلص ولا مخلصش؟»، ليردوا: «خلص يا أفندم». وقال الرئيس إن الإرهاب انتهى بجهود رجال قوات إنفاذ القانون، مؤكداً أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستنتهى مثلما انتهى الإرهاب، وستكون حدثاً تاريخياً، وحتى أزمة الدولار بفضل الله سبحانه وتعالى ستصبح «تاريخاً»، مطالباً المصريين بـ«العرق والشقا» حتى يتم الانتهاء من هذه الموضوعات مثلما «خلصنا الإرهاب».

ونصح الرئيس الجنود بأن يكون وقت الخدمة لهم بمثابة تدريب فى أمر معين، وفى نفس الوقت لو حدث حادث فيجب أن يكونوا «صاحيين له أوى»، مضيفاً: «لكن أقف كدا فترة الخدمة بس مش منطق».

السيسي موجهًا النصح لأحد المقاتلين: ما تضيعش وقت.. اقرأ واتعلم وطورنفسك

ونصح الرئيس الضابط ورجاله بأن يتحدثوا فى موضوعات مهمة، وأن يتبادلوا خلق حالة الوعى، والحديث عن كل الأمور، ولو كان أحدهم لديه مشكلة يجب أن يساعدوه فى الوصول إلى حل لها.

وتحدث «السيسى» مع أحد المقاتلين قائلاً: «انت درست فى ضباط صف مدة قد إيه؟»، فرد عليه: «سنة و8 شهور»، ليسأله الرئيس: «بتنزل إجازة كل قد إيه؟»، وجاء رده: «بنزل كل 16 يوم وأقعد 8 أيام إجازة».

ورد الرئيس السيسى: «وأنا فى سنك كنت بقعد 40 يوم وأنزل 5 أيام، لا كان فيه عربيات بتتحرك ولا كان فيه طرق»، فيما سأله عن حالته الاجتماعية، فكان رد الجندى: «لسه والله على وش خطوبة، عندى شقة فى البساتين بدفع فيها 800 جنيه قسطها الشهرى». وسأل الرئيس أحد الجنود المقاتلين، ويدعى شوقى جمعة، قائلاً له: «بتعرف تقرا وتكتب؟» فرد عليه: «بقرا وأكتب على قدى، ولما بمسك التليفون بعرف أتعامل عليه»، موضحاً أنه يعيش فى شبرا الخيمة. وأضاف أن كثيراً من أصدقائه يساعدونه فى القراءة والكتابة، متابعاً: «اتحسنت الحمد لله أحسن من الأول كتير»، فوجه له الرئيس نصيحة، قائلاً: «لازم نقرا ونكتب كويس».