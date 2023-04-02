لطفي لبيب: رفضت تقديم دور «شيخ أفاق» احتراما للدين الإسلامي

قال الفنان لطفي لبيب، إنّه يتمنى أن تصبح مصر أحلى بلد في الدنيا وهي مؤهلة لذلك، مشيرًا إلى أنه سافر بلدانا كثيرة مثل الولايات المتحدة الامريكية وأستراليا وفرنسا واليونان ورومانيا واليونان والسودان: «شبعت سفر، لكن مفيش بلد زي مصر».

وأضاف لبيب، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع» على قناة «الحياة»: «الجرأة مطلوبة في الفن، مهنة التمثيل في حاجة إلى جرأة وشجاعة وأن نحصل على شخصيات لا علاقة للفنان بها، فكيف يتم ذلك دون جرأة؟!».

وتابع الفنان: «رفضت تقديم دور شيخ احتراما لدين الإسلام، عُرض عليّ دور شيخ أفاق، مينفعش أعمل الدور ده، الجرأة حاجة واللياقة حاجة تانية، الجرأة مش معناها إني أتجاوز اللياقة، أنا مليش دعوة، حد غيري يلعب الشخصية دي، لأن جمهورنا مش بيفصل بين الممثل والشخصية».

وتحاور منى عبد الوهاب في البرنامج، عددًا من الفنانين، وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في العاشرة مساءً.