حبس سائق متهم بدهس شاب في أثناء عبوره الطريق بالخليفة 

قررت جهات التحقيق، حبس سائق سيارة ملاكي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة دهس شاب في أثناء عبوره الطريق بمنطقة الخليفة، مع مراعاة تجديد حبسه في الموعد القانوني المحدد.

كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض السائق على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطية أثناء قيادة السيارة أم لا، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

سيارة تدهس شاب

ترجع تفاصيل الواقعة إلى استقبال مأمور قسم شرطة الخليفة، بلاغ من الأهالي بوقوع حادث ووجود جثة شاب بمنطقة الخليفة بالقاهرة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادق.

وتبين من الفحص أن شابًا «عبدالرحمن أحمد» 30 سنة، كان موجودًا بمنطقة الخليفة وأثناء عبورة الطريق تفاجأ بسيارة نقل مسرعة واصطدم بها، ما أدى إلى مصرعه في الحال وجرى تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة وإخطار جهات التحقيق.

تعرف على عقوبة الدهس

قال المحامي إبراهيم عبدالعزيز الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أنّه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.