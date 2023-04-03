أماكن مجانية لفسحة شم النسيم 2023 في الوادي الجديد.. بينها «ممشى الخارجة»

مع اقتراب احتفالات شم النسيم، تهتم الأسر في محافظة الوادي الجديد بالبحث عن أماكن للفسح المجانية في المحافظة، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بشهر رمضان، وكذلك الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

أماكن الفسح في شم النسيم بالوادي الجديد

وتستعرض «الوطن» أفضل 10 أماكن مجانية للفسحة في يوم شم النسيم بمحافظة الوادي الجديد، ومراكزها الخمسة، وذلك بالمجان.، وتتضمن التالي:

ممشى مدينة الخارجة السياحي.

الأراضي الزراعية المفتوحة للاستمتاع بالآبار والطبيعة الخلابة بمدينة الخارجة.

مركز شباب الخارجة.

منطقة البجوات الأثرية بمدينة الخارجة.

مركز شباب مدينة باريس.

ممشى باريس السياحي.

مركز شباب مدينة بلاط.

مركز شباب الداخلة.

مركز شباب الفرافرة.

الآبار الكبريتية الساخنة المنتشرة في كافة مراكز المحافظة.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال شم النسيم

وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع عيد القيامة المجيد وشم النسيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتضمنت الاستعدادات تكثيف حملات المرور والرقابة على الأسواق والمخابز للتأكد من توافر السلع الغذائية وصلاحيتها ومتابعة تخفيضات الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها رفع أسعار السلع خلال شهر رمضان وقبل حلول شم النسيم.

كما شدد على ضرورة جاهزية المنشآت الصحية وتواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات بالمحافظة والوحدات الصحية وذلك للتعامل مع أي طوارئ، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال فترة الأعياد.