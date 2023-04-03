ضبط شخصين بتهمة التعدي على عاملين بسلاح ناري في بدر

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بسلاح خرطوش ومصابين.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع عاملين بإحدى الشركات مصابان بشظايا خرطوش متفرقة بالجسم، وقررا بأنه حال عودتهما من عملهما واستقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهم ملك مدير الشركة محل عملهما بها ثقوب آثار رش خرطوش بالباب الأيسر للسيارة بالطريق محل البلاغ فوجئا بسيارة يستقلها 3 أشخاص قام أحدهم بإطلاق عيار خرطوش تجاههما واتهما مقاول، مقيم بمحافظة الجيزة بتحريض مستقلي السيارة سالفة الذكر لوجود خلافات مالية بينهم وتوعده بإيذائهم.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين كونها مستأجرة من أحد الأشخاص دون ترخيص، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من تاجر، عامل له معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما سيارة قيادة أحدهم - فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار المستخدمان في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما بأقوال المجني عليهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات مالية بينهما وبين مالك الشركة عمل المجني عليهما، وعدم قيام مالك الشركة بتسديد المديونية، فارتكبا الواقعة لإجباره على سداد المبلغ.