انطلاق الدورات الرمضانية في مدينة أبنوب بأسيوط بمشاركة 13 مركز شباب

أطلقت إدارة الشباب والرياضة بمركز أبنوب في محافظة أسيوط الدورة الرمضانية بملاعب مركز شباب عرب العطيات البحرية، بمشاركه 13 مركز شباب ونادي أبنوب الرياضي.

فعاليات اليوم الأول للدورة

وقال الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، في تصريحات لهه، إن الدورات شهدت مباريات حيث فاز شباب عرب العطيات البحرية على مركز شباب كوم المنصورة بضربات الجزاء الترجيحية 3 /2، وهُزم مركز شباب أبو إسحاق من مركز شباب عرب العوامر بنتيجة 4 /1، فيما فاز مركز شباب أبنوب على مركز شباب دير الجبراوي بنتيجة 5 /1.

الدورات الرمضانية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، أن الدورات الرمضانية تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى جميع مديريات الشباب والرياضة، وتستهدف استثمار طاقات الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال تحسين النمط الصحي للمواطنين، وذلك بممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين لها وجعلها أسلوب حياة، كما تعمل الدورات الرمضانية على خلق جو من الحراك والنشاط داخل مراكز الشباب.