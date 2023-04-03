الكشف عن الإعلان الرسمي لفيلم إكستراكشن 2 لـ كريس هيمسوورث

يعود النجم العالمي كريس هيمسوورث، بدور تايلر ريك، في الجزء الثاني من فيلم الحركة والتشويق الشهير «إكستراكشن».

الفيلم عن إنقاذ أسرة رجل عصابات جورجي عديم الرحمة

وبعد نجاته بصعوبة من أهوال الفيلم الأول، يعود ريك كعضو في القوات الخاصة الأسترالية بعد تكليفه بمهمة قاتلة جديدة، وهي إنقاذ أسرة رجل عصابات جورجي عديم الرحمة من السجن الذي يحتجزون فيه. ومن جديد، يتولى سام هارغريف إخراج العمل بمساعدة شركة الإنتاج AGBO للأخوين جو وأنتوني روسو، ويعرض على شبكة نتفلكس، وهو من تأليف جو روسو.

الفيلم من إخراج سام هارغريف

وتعود الممثلة غلشيفته فراهاني بنفس الدور من الفيلم الأول، إلى جانب كل من آدم بيسا وأولغا كوريلينكو ودانيال برنهاردت وتيناتين دالاكيشفيلي.

الفيلم من بطولة كريس هيمسوورث وغلشيفته فراهاني

ويعد هذا الفيلم استكمالا للفيلم الأول المأخوذ من الرواية المصورة «سيواداد» للكاتب أندي باركس، من قصة لأندي باركس وجوي وأنتوني روسو، ورسومات فرناندو ليون غونزاليز.