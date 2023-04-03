إحالة 5 أطباء وإداريين في وحدة الكرم الصحية بالمنيا للتحقيق

أحال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، 5 أطباء وإداريين بالوحدة الصحية بقرية الكرم للتحقيق لتركهم العمل، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، باستمرار المرور على المستشفيات والوحدات الصحية وكافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

عدم التهاون مع المقصرين في العمل

رافق رئيس مركز أبوقرقاص، خلال الجولة، أشرف الدسوقي رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوقرقاص البلد، والدكتور رمزي عوض مدير الإدارة الصحية، وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر في عمله بكل القطاعات وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.

المرور الدائم على المستشفيات والوحدات الصحية

وكلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بتشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد 5 أطباء وفنيين إداريين فتم إحالتهم للتحقيق ورفع مذكرة للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، طبقاً للتقرير الذي أعدة مدير الإدارة الصحية.