تعرف على آخر موعد للشهادات الجديدة من بنكي الأهلي ومصر

بعد طرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة جديدة أمس الأحد بعائد مرتفع عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، تساءل الكثير من المواطنين عن موعد إيقاف شراء الشهادة.

ويتابع المواطنون في الوقت الحالي خاصة الراغبين في شراء الشهادة الجديدة موعد إيقاف شهادات بنك مصر والبنك الأهلي ذات العائد المرتفع 19% للعائد الثابت، و22% للعائد المتناقص سنويا.

ويتجه الكثير من العملاء إلى البنوك في الوقت الحالي لشراء الشهادتين التي طرحهما البنكين في بداية الشهر الجاري، للاستفادة من العائد المادي الكبير الذي تحققه هذه الشهادات قبل إيقاف العمل بها، بعد إعلان البنوك أسعار فائدة جديدة في الفترة الأخيرة على المنتجات البنكية.

موعد إيقاف طرح الشهادة لم يتحدد

ورد أحد مسؤولي بنك مصر على تساؤلات العديد من العملاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا إنه حتى الآن لم يتم موعد إيقاف العمل وطرح الشهادات الجديدة التي أعلن عنها أمس.

وكان قد تم طرح الشهادة للعملاء أمس الأحد خلال بداية تعاملات شهر أبريل وأول أيام العمل عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، وطرح شهادتي ادخار جديدتين بعائد مرتفع لمدة 3 سنوات، بحسب ما أعلنه البنكان في بيانٍ مشترك.

وتأتي الشهادات الأولى بعائد ثابت والأخرى بعائد متناقص، لمدة 3 سنوات، مع العائد المرتفع الذي توفره الشهادة والتي يقدر بـ19% للعائد الثابت و22% للعائد المتناقص لأول عام و18% للعام الثاني و16% للعام الثالث.