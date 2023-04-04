مسلسل سره الباتع الحلقة 13.. معتصم يطلب من أبوالعزم مساعدته في الانتخابات

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 13 كثير من التطورات، ويشارك فيه كوكبة كبيرة من الفنانين يضمها العمل تحت قيادة المخرج خالد يوسف الذي يخوض السباق الرمضاني للمرة الأولى.

مسلسل سره الباتع الحلقة 13

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 13، ذهاب أبو العزم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد وفيق إلى معتصم الذي يجسد شخصيته الفنان علاء حسني، ويطلب منه أن يساعده للزواج من فاطمة التي تجسد شخصيتها الفنانة منة فضالي، خاصة بعد رفض شقيقها حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي.

وفي المقابل يطلب معتصم من أبو العزم، أن يقف معه في الانتخابات برجاله، فسأله مع من تحديدا، فقال له حزب الحرية والعدالة، فيوافق على الأمر.

وبعدها انتقلت الكاميرا إلى الحقبة الزمنية الخاصة بالحملة الفرنسية، حيث ظهرت صافية مجددا التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، وذهبت إلى والدة حامد التي تجسد شخصيتها الفنانة هالة صدقي، وتناقشت معها حول عدم معرفتها بالتصرف المفترض أن تقوم به، هل تنقذ والدها أو حبيبها حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني.