إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث دراجة نارية على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة.

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة «محمد م. ا»، 25 سنة، مقيم كفر الدوار، و«علي ع. أ»، 23 سنة، ونقلا إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.