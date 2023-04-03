1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12.. الدكتورة سميحة مصدومة بسبب سوسو

شهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12، صدمة الدكتورة سميحة بسبب عدم وصولها للحاجة سوسو، بعدما سافرت لدهشور اعتقادا منها أنها تزوجت المرصفاوي «عبد الله مشرف»، مصطحبة معها أولادها «سماح وسامح» وأكرم وفوقية وبويكا، ولكن بعد اجتماعها مع المرصفاوي تكتشف أن زوجته ليست الحاجة سوسو.

1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12.. الدكتورة سميحة تبحث عن سوسو

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12، الدكتورة سميحة قررت بعد جلستها مع المرصفاوي استكمال البحث عن الحاجة سوسو بالذهاب إلى انشراح بعد أن أبلغها الأخير أن أخبارها انقطعت عنه منذ ما يقرب من عامين وأقرب شخصية لها في العامين الماضيين كانت انشراح.

كما تضمنت أحداث 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 12، استمرار الدكتورة سميحة في البحث عن الحاجة سوسو لإخبارها بوفاة نجلها جلال لكي تستلم ميراثها منه.

المسيطر يحاول معرفة سبب وجود الدكتورة سميحة بالقاهرة

وفي نفس الوقت، لا يزال سمير المسيطر يحاول معرفة تفاصيل وجود الدكتورة سميحة في القاهرة حتى لا تكتشف قيامه ببيع شقتها دون إبلاغها.