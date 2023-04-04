مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on drama في رمضان 2023 تشغل العديد من محبي متابعي المسلسل، لمتابعة الأحداث المثيرة التي تقدمها حلقاته، التي تدور في حقبتين من الزمن، وهو مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، ويمكن متابعته على شاشة قنوات أون خلال أيام شهر رمضان المبارك.

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on drama في رمضان 2023

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on drama في رمضان 2023 يأتي في الساعة 6:15 مساء، بعد أذان المغرب، ويمكن متابعة شاشة قناة أون عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on drama في رمضان 2023 تستعرض أحداث حلقاته التي باتت مثيرة جدا، وتكشف عن الكثير من الخفايا، وتناولت الحلقات بطولات السلطان حامد، وأهالي القرية في مواجهة الجنود الفرنسيين.

أحداث من سره الباتع

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة on drama في رمضان 2023 يكشف عن مصير الشيخ سليم والد صفية حبيبة حامد الذي قبض عليه الجنرال الفرنسي حتى يجعل حامد يسلم نفسه.