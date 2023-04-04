كلية النصر للبنات في الإسكندرية تنفي شائعات إفلاسها: جار تأمين الوضع المالي

نفى مجلس إدارة كلية النصر للبنات بالإسكندرية، ما تردد من شائعات حول إفلاس المدرسة، مؤكدا أن الحديث عن إفلاس المدرسة عاري تماما من الصحة جملة وتفصيلًا.

حقيقة إفلاس كلية النصر للبنات في الإسكندرية

ووجهت المدرسة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، رسالة اطمئنان لأولياء الأمور، موضحة أن مجلس المدرسة بأكمله ينفي ما نشر وتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول إفلاسها.

وأكد المجلس أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي نشرت ذلك.

مخاطبة المعاهد القومية لتأمين الأمور المالية

وأضاف البيان: «كليتنا العريقة بخير والعملية التعليمية بها تسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولا صحة لما تداول من وجود إفلاس لها، وجار مخاطبة المعاهد القومية بالقاهرة بشأن تأمين الأمور المالية للكلية للوفاء بكل الالتزامات».

جدير بالذكر، أن كلية النصر للبنات تعد واحدة من أقدم وأعرق مدارس الإسكندرية، والتي تتواجد في منطقة الشاطبي وسط المدينة، وجرى تأسيسها سنة 1935على يد الإنجليزي السير هنري باركر، وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر جرى تأميمها وتغير اسمها من الكلية الإنجليزية للبنات لكلية النصر للبنات.