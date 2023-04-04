إصابة 3 بجروح قطعية وطعنية في مشاجرة بسوهاج

شهدت دائرة قسم ثان سوهاج نشوب مشاجرة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح قطعية وطعنية، بسبب أولوية المرور بالطريق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم ثان سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بمدينة ناصر، دائرة قسم ثان سوهاج.

وبالفحص تبين أن طرفيها «بدوي. ف. ا. ب» 27 سنة، موظف بالوحدة الصحية، مصابًا بـ«جرح طعني بالجانب الأيسر، وجرح رضي بالجبهة»، وشقيقه «عبدالله. ف»، 19 سنة سائق توك توك، مصابا بـ«جرح رضي بالذراع الأيسر»، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، ويقيمان دائرة مركز أخميم.

وطرف ثان «وليد. ص. ع. ا» 27 سنة، سائق «توك توك» يقيم دائرة مركز أخميم مصابًا بـ«جروح رضية متفرقة بالجسم»، تم ضبط طرفي المشاجرة، بحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب أولوية المرور بالطريق.