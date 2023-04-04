إصابة شخصين صدمهما «ميكروباص» بالوراق.. السائق ترك السيارة وهرب

أصيب شخصين إصابات خطيرة، بعد أن تصادم بهما ميكروباص وفر قائده هاربا في منطقة الوراق بالجيزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى إمبابة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هانى شعراوي رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم سيارة ميكروباص ومصابين أعلى سلم شارع 10 بالطريق الدائري، وفر قائد السيارة هاربا، وترك السيارة.

تفاصيل الواقعة

على الفور أمر «الشرقاوي» المقدم هاني مندور رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع شاهد الواقعة، الذي أفاد بأنه أثناء تواجده مكان الحادث، فوجئ بسيارة ميكروباص تنحرف ناحية السور الخرساني، واصطدامه بشخصين كانا جالسين يمين الطريق أعلى السور، ما أدى لسقوطهما أسفل السور من ارتفاع نحو 4 أمتار، وحدثت إصابتهما بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقلهما إلى مستشفى إمبابة العام لتلاقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة العامة لمباشرة التحقيقات.