جمال العدل: مسلسلات الـ 30 حلقة إلى زوال باستثناء الأعمال الملحمية

قال جمال العدل المخرج التليفزيوني والسينمائي، إن دراما رمضان لن تنتهي بمرور الزمن، غير أنه سيطال الدراما الرمضانية التطوير، متابعًا: «محدش هيبقى عنده استعداد تاني يشوف مسلسل 30 حلقة، إلا لو كانت حاجة ملحمية كبيرة، أو حاجة تستدعي أو موضوع هو بطبيعته كده».

المستقبل للمسلسلات ذات الحلقات القليلة

وأضاف العدل في حوار مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك»، على راديو «نجوم إف إم»، أن مستقبل الدراما سيشهد وفرة من مسلسلات درامية 7 حلقات و13 حلقة و15 حلقة و12 حلقة، سواء للمنصات أو للتليفزيون المصري.

جمال العدل: أخطط منذ سنوات للعمل بعيدا عن شهر رمضان

وأوضح المخرج جمال العدل، أنه سيكون له إنتاج قريب في غير رمضان، بعد أن ارتبطت أعماله لفترة طويلة جدًا بشهر رمضان المبارك، كاشفًا عن أنه يخطط لهذا الأمر منذ عدة سنوات.

أفلام جديدة بعد شهر رمضان المبارك

وأشار إلى أنه يقوم حاليًا بالاستعداد لأفلام سيتم عرضها بعد شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن تاريخه العائلي في الإنتاج من خلال شركة العدل جروب، بدأ بالأفلام منذ عام 1982، وأكد أنه دائمًا ما يستمع للآراء والمقترحات من الشباب الذين تعلموا جيدًا وباتوا أصحاب أذواق خاصة، وكل المطلوب منه هو إقناعه فقط: «أنا بسمع للشباب الصغيرين وأسمع لأقل واحد، واللي بيعجبني بعمله جدًا، وببقى في منتهى السعادة».