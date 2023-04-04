«القابضة للمياه» تعتمد القوائم المالية والختامية عن العام المالي المنتهي

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في اجتماعها، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية والحسابات الختامية غير المجمعة للشركة القابضة عن العام المالي المنتهي في 30-6-2022، والقوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة القابضة، وشركاتها التابعة، عن العام المالي المنتهي في 30-6-2022.

التصدي بحزم وحسم لسرقة وصلات المياه

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا عند تنفيذ أعمال الصيانة القياسية، لضمان استدامة الخدمة بالجودة المطلوبة، وإطالة عمر المحطات، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في تنفيذ مشروعات المياه والصرف، مع التشديد على الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وترسيخ ثقافة الالتزام بتلك الإجراءات لدى جميع العاملين، مجددا تشديده على التصدي بحزم وحسم لسرقة وصلات المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع وزير الإسكان، الإجراءات المُتخذة حتى الآن لتنفيذ مقترح إنشاء مركز بحوث وتطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يهدف إلى توظيف نتائج المشروعات والتحالفات البحثية ذات الصلة في صورة مشروعات قابلة للتنفيذ، وخلق قنوات اتصال بين أصحاب النماذج البحثية الناجحة والجهات ذات الصلة في القطاع، وتقليص الفجوة بين قطاع البحوث والتطوير، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

توجيه بزيادة أعداد خريجي المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

ووجّه الوزير، بزيادة أعداد الطلاب خريجي المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للاستفادة منهم في إدارة وتشغيل المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري، والتنسيق مع القطاع الخاص، لتوفير احتياجاته من خريجي المدارس للعمل في المنشآت الصناعية، ما يرفع مستوى العمل بقطاع مرافق المياه والصرف، وكذا تهيئة المجتمع المدني في المناطق الريفية، لتكوين جمعيات تتولى إدارة وتشغيل مشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها، تحت إشراف الشركة القابضة، وشركاتها التابعة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تطور منظومة إنتاج مياه الشرب وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، والمشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنظومة جودة مياه الشرب، وخطة تركيب العدادات الحديثة، وإجراءات الشركة للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى تطور كمية المياه المُنتجة من خلال الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية حتى 30 يونيو 2022، لتبلغ نحو 25.27 مليون م3/يوم، وتضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 162 ألف كم، حيث يبلغ عدد محطات مياه الشرب 2755 محطة، و649 محطة رفع، كما يتم معالجة 12.12 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي 452 محطة، و3211 محطة رفع، بإجمالي أطوال شبكات 54 ألف كم.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف: بلغ إجمالي حجم أعمال الشركة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، نحو 33.3 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 21 قرية، و8 محطات معالجة، ومشروعات تحسين خدمة مياه الشرب بـ170 قرية، وأعمال إعادة تأهيل وتوسعة 48 محطة لمياه الشرب، وتنفيذ شبكات المياه بـ602 قرية، وتنفيذ 25 بئرا ارتوازيا، وشبكات الصرف الصحي بـ101 قرية، ونحو 136 ألف وصلة منزلية لمياه الشرب، و822 وصلة منزلية لخدمة الصرف الصحي.

وكشف المهندس ممدوح رسلان، عن الحزم الرئيسية للمشروعات المنفذة خلال العام المالي 2021-2022، لتشمل، مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالي 6 مليارات و13.3 مليون جنيه، تتضمن أعمال الإحلال والتجديد والمد والتدعيم وتحويل المرافق ومحطات المعالجة الثلاثية وصرف صحي القرى ومجابهة الأمطار، كما تقدر مشروعات وبرامج التعاون الدولي التي تنفذها الشركة القابضة حاليا مع شركاء التنمية، بنحو 1.31 مليار يورو، إضافة إلى 1.2 مليار دولار، لتشمل مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ، ومشروعات الميجا بمرحلتيها الأولى والثانية، واتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، والصرف الصحي المتكامل لبعض المناطق الريفية بصعيد مصر، ومعالجة الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون، وتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

وأشار رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف، إلى أهمية المخطط العام الذي أعدته الشركة القابضة، والذى يُعد قاعدة بيانات متكاملة لتبادل البيانات مع جميع الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إضافة إلى التحديث المستمر لخرائط الـGIS، وإعداد البنية المعلوماتية لحياة كريمة، والدراسات الهيدروليكية لتحديد أولويات الإحلال والتجديد وتنفيذ الخطط الاستثمارية.

واستعرض المهندس ممدوح رسلان، كفاءة منظومة جودة مياه الشرب للاطمئنان إلى سلامة ومأمونية المياه المنتجة من المحطات وحتى وصولها للمستهلك، والتى ضمت 465 معملا متنقلا وسيارات جمع العينات، و477 معملا بمحطات المياه، و293 معملا بمحطات الصرف الصحي، إضافة إلى 161 معملا فرعيا لمراقبة جودة مياه الشرب، كما بلغ عدد المعامل المركزية بالشركات التابعة 15 لمياه الشرب و14 للصرف الصحي، بخلاف المعمل المرجعي لمياه الشرب والذي يراقب جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وجرى اعتماد 29 خطة لسلامة ومأمونية المياه للشركات التابعة.

ولفت إلى أنه تم تطبيق نظام التحكم ومراقبة البيانات الاسكادا في63 % من إجمالي المحطات الكبرى، مع وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، والعمل على التوسع في استخدام الطاقة الجديدة (الطاقة الشمسية / الطاقة الحيوية) وتطوير أنظمة إدارة الطاقة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، والتوسع في تركيب موفرات الطاقة وتطوير التصميم لتحسين أداء الطاقة، حيث تم تنفيذ 4 محطات طاقة شمسية خلال العام 2021-2022 بإجمالي قدرة 1.47 ميجا وات، ليصل إجمالي محطات الطاقة الشمسية 9 محطات بالشركات التابعة على مدار 3 سنوات بإجمالي قدرة 2 ميجا وات تقريبا، كما حصلت 253 محطة على الشهادة الفنية للتنمية المستدامة TSM، وتلك المحطات تمثل 62 % من إجمالي مياه الشرب المنتجة، و41% من مياه الصرف المعالجة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف، أنّ الشركة اتخذت إجراءات لتقليل نسبة المياه غير المحاسب عليها، من خلال خطة لتقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة (DMA - DMZ) لمراقبة والتحكم في شبكات مياه الشرب، وتركيب أجهزة قياس ثابتة، ومنظومة إدارة الضغوط بشبكات مياه الشرب لتحسين توزيع الضغوط بالشبكات والحد من الكسور، مستعرضا خطة الشركة لتركيب العدادات، ووسائل الدفع الإلكتروني، حيث تم تركيب أكثر من 2.2 مليون عداد خلال الفترة من 1/7/2020 : 30/6/2022، واستبدال 40 ألف عداد بمساجد الأوقاف بعدادات مسبقة الدفع، وجار التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتم إتاحة نقاط شحن كروت العدادات مسبقة الدفع لتصل إلى 530 ألف نقطة شحن من خلال شركات الدفع الإلكتروني، و238 نقطة شحن بمراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة، وتم تفعيل شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال خاصية NFC لـ750 ألف عداد حاليا.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، اهتمام الشركة بالعنصر البشري وبناء القدرات، حيث تم تنفيذ 4650 دورة تدريبية خلال العام المالى في مختلف التخصصات لتدريب أكثر من 83 ألف متدرب، وبلغ عدد مراكز التدريب نحو 33 مركزا، مع استخدام المنصة الإلكترونية والتقييم الإلكتروني لتنفيذ التدريب للشركات التابعة، وشاركت إدارات التدريب بالشركة القابضة وشركاتها التابعة في مبادرة حياة كريمة كخدمة ومشاركة مجتمعية، حيث تم تدريب عدد 950 شابا من قرى مبادرة حياة كريمة وتأهيلهم لسوق العمل في مهن الكهرباء والسباكة والمهارات الميكانيكية في محافظات (أسيوط، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والغربية)، ويتم إعداد مواد تدريبية ضمن برامج المسار الوظيفي معدة لكل مجموعة نوعية بإجمالي 428 مادة ويشترط اجتياز الاختبارات الخاصة بالمواد التدريبية المعدة ببرنامج المسار الوظيفي للترقى للدرجة الأعلى.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إلى أنه تم افتتاح 3 مدارس فنية ثانوية جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط، بالإضافة إلى المدارس القائمة في مسطرد والبحيرة وبني سويف والمنوفية، ليبلغ إجمالي المدارس الفنية 7 مدارس، بالإضافة إلى فصول التعليم المزدوج بمحافظة قنا، وذلك لإعداد الخريجين المدربين والمؤهلين في تخصصات (المحطات والشبكات والمعامل)، والبالغ عددهم 3405 خريجين على مدار الأعوام الماضية.

ونوه المهندس ممدوح رسلان، إلى أهمية التوعية بقضايا المياه ورفع الوعى، حيث نفذت الشركة ما يقرب من 19 ألف نشاط توعوي مباشر مع المواطنين، ونحو 1022 نشاطا من خلال المنصات الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، ليبلغ إجمالي المستفيدين من أنشطة التوعية نحو 13.2 مليون مواطن خلال العام، كما شاركت الشركة القابضة في مبادرة المغامر المصري علي عبده، لتحقيق رقم قياسى في موسوعة جينيس بأطول رحلة بدراجة كهربائية «رحلة إلى قمة المناخ»، حيث شاركت في التوعية وتعزيز دور الشباب في مواجهة آثار التغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه، كما تحرص الشركة على رفع الوعى بقضايا المياه والتواصل مع المواطنين من خلال المنصات الاعلامية والبرامج الجماهيرية، حيث أطلقت مسابقة أبطال المياه عبر صفحة «كل نقطة بتفرق» والتى ساهمت فيالوصول لأكثر من مليون ونصف مليون مستخدم لمنصة الفيسبوك.

تطوير 340 مركزا ومنفذا لخدمة العملاء

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أنه تم تطوير 340 مركزاً ومنفذا لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية، وتطوير منظومة تلقى الشكاوى من خلال نظام الـCMS وتفعيل أنظمة كول سنتر متطورة بدلا من الأنظمة التقليدية لعدد 16 شركة تابعة، وتعدد قنوات تلقي الشكاوى من خلال الخط الساخن 125، والموقع الإلكتروني للشركة القابضة، وصفحة الشركة القابضة على منصة فيس بوك.