رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 3200 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية داخل شركة في طنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
11:50 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
ضبط مستلزمات طبية داخل شركة بطنطا

ضبط مستلزمات طبية داخل شركة بطنطا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط 3 آلاف و200 عبوة شريط تحليل سكر الدم، ومشرط جراحي وخيوط منتهية الصلاحية، داخل إحدى الشركات الطبية بطنطا.

تشديد الرقابة على الأسواق

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تشديد الرقابة على الأسواق العامة، من أجل ضبط السلع الغذائية وغيرها من مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى تنفيذ حملة مكبرة بناء على معلومات بوجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية داخل إحدى الشركات الخاصة ببيع المستلزمات الطبية بطنطا.

مداهمة الشركة الطبية 

وقال وكيل وزارة التموين لـ«الوطن»، إنه تم استهداف الشركة من قبل الحملة، وبمداهمة المخزن والتفتيش وتم ضبط 3200 عبوة شريط تحليل سكر ومشرط جراحى وخيوط جراحية، مدون عليها تواريخ منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ المزيد:

تحرير 4 محاضر وضبط طن من السكر المدعم في حملة مكبرة لـ«تموين الغربية»

«تموين الغربية»: سيارات متنقلة لطرح الأرز الممتاز بسعر 12 جنيها للكيلو

إحباط محاولة تهريب 744 عبوة مستلزمات طبية في مطار القاهرة

الهلال الأحمر المصري: إرسال 50 طن مستلزمات طبية وملابس شتوية لسوريا

3 أفكار لمشروعات جديدة بربح مضمون بينها مستلزمات طبية للأطفال
بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام