ضبط 3200 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية داخل شركة في طنطا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط 3 آلاف و200 عبوة شريط تحليل سكر الدم، ومشرط جراحي وخيوط منتهية الصلاحية، داخل إحدى الشركات الطبية بطنطا.

تشديد الرقابة على الأسواق

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تشديد الرقابة على الأسواق العامة، من أجل ضبط السلع الغذائية وغيرها من مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى تنفيذ حملة مكبرة بناء على معلومات بوجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية داخل إحدى الشركات الخاصة ببيع المستلزمات الطبية بطنطا.

مداهمة الشركة الطبية

وقال وكيل وزارة التموين لـ«الوطن»، إنه تم استهداف الشركة من قبل الحملة، وبمداهمة المخزن والتفتيش وتم ضبط 3200 عبوة شريط تحليل سكر ومشرط جراحى وخيوط جراحية، مدون عليها تواريخ منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.