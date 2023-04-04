ضبط عامل حاول إغلاق مدرسة ابتدائية في قنا.. «التلاميذ ضربوا ابنه»

تمكنت مباحث مركز شرطة دشنا، من ضبط متهم بأعمال شغب وغلق مدرسة الشيخ عبدالكريم الابتدائية، بقرية فاو بحري، التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وذلك لمنع دخول التلاميذ المدرسة.

غلق المدرسة بالإكراه

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دشنا، بورود بلاغ من إدارة مدرسة مدرسة الشيخ عبدالكريم، بقيام عامل بغلق المدرسة بالإكراه، لمنع دخول المعلمين التلاميذ في فاو بحري مركز دشنا.

وعلى الفور، قرر مدير أمن قنا تشكيل فريق وقوة أمنية من مركز شرطة دشنا، والقبض على المتهم «عبدالناصر.أ»، لقيامه بغلق مدرسة الشيخ عبد الكريم الابتدائية لمنع دخول المعلمين والتلاميذ، وذلك بعد التعدي على طفله من قبل عدد من الطلاب بالضرب داخل المدرسة فقرر للانتقام من المدرسة.

انتظام الدراسة

وبعد القبض على المتهم تم فتح المدرسة مرة أخرى، وانتظمت فيها الدراسة بشكل طبيعي.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.