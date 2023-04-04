منح التميز بالجامعة الأمريكية.. تعرف على التفاصيل وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن منح التميز بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لخريف 2023 حيث تسعى The American University in Cair، لضم الطلاب المتميزين لصفوف طلابها.

وأعلنت الوزارة أن تلك المنح المقدمة من قبل الجامعة تشترط أن يكون هذا التميز من خلفيات متنوعة وأن يتمتع الطلاب المتميزون بالإمكانات المطلوبة لتطوير أنفسهم ومجتمعاتهم والعالم.

منح التميز بالجامعة الأمريكية

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل منح التميز بالجامعة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتقدم الجامعة من خلال برنامج التميز، مجموعة متنوعة من المنح الدراسية عالية التنافسية، والذي يستطيع أن يتجاوزها ويحقق شروطها، سيحصل على تغطية للمصروفات الدراسية تتراوح من 20% وصولاً إلى 100% إجمالًا، وذلك لأفضل الطلاب المؤهلين في فئات مختلفة.

ويعتمد برنامج منح التميز المقدم من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على عدد من المعايير يمثل التميز القاسم المشترك الذي يجمع بينها.

وناشدت وزارة الشباب، الطلاب المتوفقين في كافة المجالات بسرعة التقديم بالجامعة وعدم التفكير في المصروفات الدراسية التي ستتحملها الجامعة إذا تم قبولك وتحققك للشروط.

ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن منح التميز المقدمة من الجامعة الأمريكية من خلال الضغط هنا.