طرق التقديم على دورات تدريبية مجانية للشباب على 3 مهن من «القوى العاملة»

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، تنظيم دورات تدريبية مجانية جديدة للتدريب على مهن التفصيل والحياكة، والطاقة الشمسية والحاسب الآلي، لتأهيل الشباب للحرف وتطوير المهارات للانخراط في سوق العمل، أو لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة.

وتبدأ الدورات المجانية المقدمة من وزارة القوى العاملة، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.

دورات تدريبية من القوى العاملة

وعلى الراغبين في التقديم من الشباب الراغب في الحصول على فرصة تدريبية بمحافظة الأقصر، الذهاب إلى مركز التدريب المهني بالطود التابع للمديرية، حيث يقام التدريب تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني في الوزارة.

ويمكن للشباب من الجنسين الراغبين في الحضور بمركز التدريب المهني الثابت بالطود، التسجيل لحضور الدورات والورش من خلال الضغط هنا.

وتأتي الدورات التدريبية تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب ملائمة لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقة بعد الانتهاء من التدريب.