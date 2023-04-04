إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 12 عاملاً بجروح وكدمات، جراء حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

انقلاب سيارة محملة بالعمال في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة عمالة على بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 12 عاملاً، وجاري عمل الإسعافات الأولية وحرر المحضر اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من « ايمان ي ج »، 18 سنة، و«نفين ا . ذ»، 18 سنة، و«محمد ا .ذ»، 17 سنة، و«ياسمين ج . ف»، 15 سنة، و«محمد ع. م »، 38 سنة، و«رحمة ف . ع»، 17 سنة، و«ملك ا .ع»، 15 سنة، و«محمد ر. م »، 19 سنة، و«محمد ال. ع »، 35 سنة، و«ذكى م. ع»، 18 سنة، و«على م .ع»، 13 سنة، و«مصطفى م . ذ»، 15 سنة، وجميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، ومقيمون مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

ونُقل المصابون جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على الملابسات.