تعيين الدكتور محمد سامي مديرا للرعاية الصحية في الإسماعيلية 

أصدر الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، قرارًا بتعيين الدكتور محمد سامي حامد، مديراً لفرع الهيئة في محافظة الإسماعيلية، ومسؤولا عن مشروع التأمين الصحي الشامل في المحافظة بعد إطلاق المشروع بها قبل عامين.

تستعرض «الوطن»أهم المعلومات عن الدكتور محمد سامي مدير الرعاية الصحية الجديد

1- من مواليد محافظة الإسماعيلية وخريج كلية الطب بجامعة قناة السويس.

2- حصل على ماجستير جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة قناة السويس، ثم حصل على الدكتوراه في نفس التخصص بكلية الطب جامعة قناة السويس.

3- حصل الدكتور محمد سامي على دبلومة إدارة المستشفيات والخدمة الصحية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم حصل بعدها على دبلومة إدارة الجودة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

4- ونجح سامي في الحصول على برنامج التميز في التدريس بالتعليم الطبي المصري من الأكاديمية الطبية العسكرية، كما حصل على برنامج تحديات الإدارة من الأكاديمية الطبية العسكرية.

5- وحصل سامي على ماجستير إدارة الأعمال والرعاية الصحية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى جانب ماجستير لوجستيات الرعاية الصحية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

شهادات من جامعة هارفارد

وحصل سامي على العديد من الشهادات من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية منها شهادة إدارة وتنفيذ استراتيجيات الأعمال جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية وشهادة إدارة، وتنفيذ استراتيجيات العمل المستدامة جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية وشهادة إدارة و تنفيذ الاستراتيجيات الدولية لقطاعات الأعمال جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما حصل على شهادة إدارة اقتصاديات الرعاية الصحية جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية ودبلومة متخصصة في الاستراتيجيات الإدارية جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

مناصب شغلها الدكتور محمد سامي

وشغل سامي منصب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمستشفيات جامعة قناة السويس في الإسماعيلية، ومنصب مدير تشغيل مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي، كما شغل نائب مدير المشروع القومي للمستشفيات النموذجية بوزارة الصحة والسكان جمهورية مصر العربية.

كما شغل منصب منسق تنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد ووكيل مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، وشغل عدة مناصب بالمملكة العربية السعودية منها مدير رئيس تشغيل بمجموعة الأندلسية بجدة ورئيس تطوير الأعمال والتشغيل بمستشفى الدكتور سمير عباس بجدة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الأولويات للرعاية الطبية لإدارة وتشغيل المنشآت الطبية بالمملكة العربية السعودية.