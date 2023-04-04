طلاب بجامعة سوهاج يدشنون مبادرة لتوزيع 3 آلاف كرتونة في رمضان

دشن طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج مبادرة «طلاب الخير في شهر الخير»، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، من خلال 3 آلاف كرتونة مواد غذائية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وفقا لما صرح به الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

إدخال الفرحة على قلوب الأسر الأكثر احتياجا

وثمن رئيس جامعة سوهاج جهود الطلاب وحرصهم على تقديم الخير والعطاء في شهر رمضان الكريم، وإدخال السعادة والبهجة علي قلوب الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وأيضا مساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، والحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

الحدث الخيري الأكبر في الجامعة

في السياق، قال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، إن تلك المبادرة تعد أكبر حدث خيري بالجامعة لمشاركة الأسر الأكثر احتياجاً فرحتهم بشهر رمضان المعظم، وجرى اختيار السلع الغذائية المناسبة.

وأوضح «النعماني»، أنه جرى إعداد كرتونة الخير بجهود ذاتية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ونخبة من القيادات السياسية والمجتمعية بالمحافظة.

وحضر فعاليات تدشين المبادرة كلاً من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات السياسية، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس مقررين طلاب من أجل مصر بالكليات المختلفة.