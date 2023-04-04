محكمة مانهاتن ترفع السرية عن لائحة الاتهام وتوجه التهم رسميا لـ ترامب

أعلنت محكمة مانهاتن في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء رفع السرية عن لائحة الاتهام وتوجه التهم رسميا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصلت إلى 34 تهمة رسمية بحسب مدعي العام لمانهاتن.

بدأ إجراءات الكفالة

وذكرت قناة «العربية» الإخبارية الأمريكية أن الرئيس السابق ترامب بدأ أخذ إجراءات من أجل الكفالة الخاصة به من أجل الإفراج عنه بعد أن تم تصويره بصورة كمتهم وأخذ البصمات الخاصة به وسط احتشاد أنصاره أمام قاعة المحكمة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد ترامب، أنه غير مذنب أمام القاضي، ويدفع ببراءته في الاتهامات الـ34 الموجهة إليه من قبل قاضي مانهاتن بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء، ويعقد المدعي عام مانهاتن مؤتمرا صحفيا حول قضية ترمب في الساعة السابعة ونصف بتوقيت جريتنش.

التهمة التي يحاكم فيها ترامب

ويواجه ترامب اتهامات بسبب تقديم رشوة إلى ممثلة أمريكية لإخفاء العلاقة بينه وبينها الذي كان سيؤثر على موقفه في الانتخابات الأمريكية عام 2016.