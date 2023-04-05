القصة الكاملة لوفاة شخص صعقا بالكهرباء في الغربية.. «كان بينظف خزان مياه»

«إن الله وملائكته يصلون على النبي»، كانت هذه الكلمات هي آخر كتبها محمد حامد قطقاط، مدير محطة مياه الشرب بقرية نواج التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاحتماعي «فيسبوك» قبل وفاته متأثرا بصعق كهربائي داخل عمله، بحسب ما قاله عبده السيد أحد أهالي القرية لـ«الوطن»

توفي صائما صعقا بالكهرباء

وأضاف أن المتوفى يبلغ من العمر 38 عاما، ومقيم بقرية نواج التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، ومتزوج ولديه أطفال، وكان يعمل في محطة مياه الشرب بذات القرية، وكان يتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي.

وتابع «توفي صائما، أثناء قيامه بتنظيف خزان مياه الشرب الخاص بالقرية، داخل المحطة، ولكنه تعرض إلى ماس كهربائي، أودى بحياته في الحال، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، تحت تصرف النيابة العامة».

تشييع جثمان المتوفى

وحول تشييع جثمان الفقيد، قال محمد عيسي أحد أهالي القرية لـ«الوطن»، أنه تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية، واستخراج تصاريح الدفن، وبعد أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد الشهداء بقرية نواج في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين، في مشهد جنائزي مهيب، وسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع، وسط حالة من الذهول والصدمة سيطرت على ذويه.

بلاغ بوفاة شخص أثناء تنظيف خزان مياه

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية نواج بمركز شرطة طنطا، يفيد بمصرع شخص في العقد الرابع من العمر، أثناء تنظيف خزان المياه، داخل محطة مياه الشرب بالقرية صعقا بالكهرباء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وتم استخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.