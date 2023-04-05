إقامة المباراة النهائية لدوري كرة القدم فوق 40 عاما بالشرقية الجمعة

أعلنت جمعية قدامى ولاعبي كرة القدم بالشرقية، إقامة المباراة النهائية لدوري فوق 40 سنة، بين فريقي نجوم ناصر وصان الحجر، في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الجعة المقبل، الموافق 7 أبريل الجاري، على أرض ملعب مركز شباب القنايات.

مشاركة 16 فريقا في الدوري

ونظمت جمعية قدامى ولاعبي كرة القدم بالشرقية تحت التأسيس البطولة، وشارك فيها 16 فريقا، من بينها فريق شبلنجة من محافظة القليوبية، و15 فريقا آخر من الشرقية.

يشار إلى نجاح الفريقين المتأهلين في بلوغ المباراة النهائية عن استحقاق، بعد فوز صان الحجر على شبلنجة بضربات الجزاء الترجيحية، بينما حقق فريق نجوم ناصر الفوز على بلبيس 4 / 2 بجدارة.

اللجنة المنظمة

وضمت اللجنة الكباتن حسين فتحي ومحسن إمام وحسين ندا وهانى أبو النصر، وأدار البطولة الحكام المعتزلون أمثال أمجد شرف والهادى صابر ومجدى حسيب ومحمد صلاح ومحمود جنادي ومحمد عزت ومجدى صيام وعبدالحميد سليمان ومدحت عرابى ومحمد على النجار ووليد محمد حسن واحمد نصر ومدحت جاويش.