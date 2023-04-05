«الأرصاد» تحذّر من انخفاض مؤقت في الحرارة.. وموجة حارة خلال 48 ساعة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من موجة حارة جديدة تضرب البلاد بدءا من الجمعة المقبل حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنّ التحسن الموجود في درجات اليوم، يستمر لمدة 48 ساعة فقط، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضا بقييم تتراوح بين 5-6 درجات على شمال البلاد ووصولا إلى شمال الصعيد، وهو وضع موقت لحين بدء الموجة الحارة القادمة.

موجة حارة قادمة

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ حالة الطقس اعتبار من الجمعة المقبل ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يصل إلى 6 درجات على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي حار قادم من المناطق الصحراروية، يصاحبه نشاط للرياح على السواحل والوجه البحري والقاهرة الكبري، ويعمل على ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد.

ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الايام القادمة وفق بيان الأرصاد، فجاءت كما يلي.

درجات الحرارة الخميس 6 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14.

درجات الحرارة الجمعة 7 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 14.

درجات الحرارة السبت 8 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأحد 9 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14.