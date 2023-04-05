توصيات مهمة للمزارعين بسبب تقلبات الطقس.. وتحذير من موجة شديدة الحرارة

أكد مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الموسم الزراعي الحالي مختلف نوعا ما عن المواسم السابقة من حيث شكل المناخ بصفة عامة، وعلى الرغم من برودة الليل، ما زال النهار دافئا إلى حار في بعض الأحيان.

وأضاف أن الفرق بين حرارة النهار والليل كبيرة مع وجود موجات دافئة يليها عودة للبرودة مرة أخرى ثم أيام حارة مفاجئة، ما يؤدي إلى اختلافات كبيرة في طبيعة النمو في كثير من التراكيب المحصولية، لذلك يجب التعامل مع هذه التراكيب بشكل مختلف ومبتكر، مشيرة إلى أنه يمكن إنجاز عدد من الخدمات الزراعية العاجلة خلال المرحلة الحالية.

توصيات عاجلة لمحصول القمح والبطاطس

وأوضح الدكتور محمد فهيم رئيس المركز، أن القمح وصل في الغالب لمرحلة النضج لمعظم المناطق ولا يحتاج أي معاملات وينصح بعدم تأخير الحصاد على اعتبار أن الموسم هذا العام مبكر بحوالي 10 أيام، أما الزراعات المتأخرة فيراعى أن يكون موعد الريات الأخيرة بعيد عن فترات حدوث نشاط للرياح، أما البطاطس الصيفي فهي بحاجة ماسة لحمايتها من الندوة المتأخرة وتكثيف إضافة مركبات البوتاسيوم.

الزيتون وتوقع زيادة التزهير المبكر

وعن الزيتون أشار إلى أنه في أهم مراحل التزهير والتحضير للعقد مع توقع زيادة الأزهار المذكرة، وما زال موجات النمو الخضري لم يتوقف منذ دورة نمو الخريف فيرجى عدم زيادة التسميد الأزوتي بأي حال من الأحوال والتعامل بمركبات الكالسيوم بورون أو البورون الموليبدنيوم مع اقتصار مصدر الأزوت على نترات الكالسيوم أو سلفات النشادر.

المتابعة الدقيقة لأشجار المانجو

أما أشجار المانجو الآن في أكثر فترات الموسم حساسية لأي تغير في المناخ ويجب المتابعة الدقيقة للأشجار من حيث ظهور أي أعراض للبياض الدقيقي على الشماريخ أو لفحة الازهار مع أعتبار أن أستقرار سريان العصارة هو الشغل الشاغل لانه سيؤمن إمداد الأشجار بمركبات تكوين هرمونات الاخصاب والعقد، حيث أن حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم اساسيان في برنامج التسميد هذه الفترة.

إجراء الرشات الوقائية للطماطم والكنتالوب والبطيخ ضد الندوة المبكرة

أما العنب سيحدث عدم انتظام للتحجيم في الأصناف المبكرة، ويجب مراعاة ذلك بعدم زيادة الرش بمنظمات النمو مع مراعاة الاهتمام بمركبات البوتاسيوم فوسفيت بالتبادل مع الكالسيوم فوسفيت، كذلك يجب إجراء الرشات الوقائية للطماطم والكنتالوب والبطيخ ضد الندوة المبكرة وتبقعات الأوراق والانثراكنوز ولفحة الساق الصمغية، أما الظهور المتأخر لبعض الأمراض المهمة مثل الندوة المتأخرة في البطاطس واللطعة الأرجوانية في البصل والعفن الرمادي في الفراولة والبياض دقيقي على المانجو مهم جدا.

زيادة معدلات التنفيل ليكون الري لمدد قصيرة

وعن الزراعات تحت الأنفاق البلاستيكية (الطماطم – الباذنجان – الكنتالوب – البطيخ ) التي تم كشف البلاستيك عنها فسوف يبدأ النمو الخضري في الزيادة على حساب التزهير والعقد والتحجيم وزيادة معدلات التنفيل ليكون الري لمدد قصيرة من 30 – 45 دقيقة (بالتنقيط) وعدم زيادة المياه تحت أي بند حتي لا يحدث أعفان جذور ويقتصر التسميد على عالي فسفور بالتبادل مع نترات الكالسيوم.

إضافة مركبات البوتاسيوم لزيادة المادة الجافة بالحبوب

أما الزراعات البعلية التي تروى مرة أو اثنين طوال الموسم مثل الكمون واليانسون والكراوية والكسبرة والحمص فمعظمها في مرحلة ما بعد العقد، وهي تحتاج إلى إضافة مركبات البوتاسيوم لزيادة المادة الجافة بالحبوب.

أضرار لعمليات الأخصاب والعقد في الزيتون والمانجو بالتحديد

وأكد أنه يتوقع أن تشهد حالة الطقس موجة شديدة الحرارة مفاجئة يومي السبت والأحد مع وجود رياح جنوبية حارة (شرد)، ما يتسبب في أضرار لعمليات الأخصاب والعقد في الزيتون والمانجو بالتحديد.