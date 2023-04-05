تحذير مهم.. إذا كان عمرك أقل من 16 عاما فلا تصطحب كلبا إلى الشارع

أعدت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، تقريرها النهائي المقرر عرضه على مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة، بشأن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، و60 عضوا.

وينظم مشروع القانون اقتناء بعض الحيوانات الخطرة دون ترخيص، وكيفية التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان، ولا يجوز بموجب مشروع القانون الجديد أن يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عاما، كما يستلزم تكميم الكلب وتقييده بقلادة، للسيطرة عليه أثناء التنزه.

ويتضمن مشروع القانون الجديد رؤية متكاملة لمواجهة مشكلات الحيوانات الضالة في ضوء الرفق بالحيوان، ،كما يشتمل على عدد من العقوبات.

دور مديريات الطب البيطري

ألزم مشروع القانون الجديد ضرورة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لحيازة الكلاب من خلال مديرية الطب البيطري، ويُنشئ بمديريات الطب البيطري سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، واسم الحائز، وأوصاف الكلب، وعلاماته المميزة، وحظر مشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة، استخدام الكلاب في المصارعة التي ينتج عنها موت أحد الكلبين داخل الحلبة.

عقوبات حيازة الحيوانات الخطرة

ويتضمن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عددا من العقوبات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، فإذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل تفاديها ،فإذا كان التعدى صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.