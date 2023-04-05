الصليب الأحمر يخفض 1500 وظيفة.. وتوقعات بانكماش ميزانية المساعدات

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنّها ستخفض نحو 1500 وظيفة وستلغي العمليات في بعض المواقع إذ من المتوقع تراجع الميزانيات المخصصة للمساعدات الإنسانية، وذلك بحسب وكالة رويترز.

خفض 475.30 مليون دولار

وأوضحت اللجنة، ومقرها جنيف، أنّ مجلس إدارتها وافق الأسبوع الماضي على خفضا بقيمة 430 مليون فرنك سويسري (475.30 مليون دولار) في التكاليف لعام 2023 وأوائل عام 2024. وتابعت في بيان: «ستُخفض 1500 وظيفة تقريبا على مستوى العالم خلال الاثني عشر شهرا المقبلة».

إغلاق 20 موقعا على الأقل

وأضاف البيان: «سيُغلق 20 موقعا على الأقل من بين 350 موقعا حاليا حول العالم حيث يمكن لمكتب آخر تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر تغطية المنطقة على سبيل المثال أو يمكن لشركاء المساعدة الإنسانية أو شركاء التنمية تولي الأمر. وسنقلل عدد برامجنا وسنغلق بعضا منها».

وتابعت اللجنة أنّ عددا من تعهدات المانحين بالتبرع في نهاية السنة لم يتحقق بالمستوى الذي توقعناه، وأنّ التكاليف تجاوزت ما كان مزمعا في الربع الأخير من عام 2022، كما تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تأسست عام 1863 مساعدات إنسانية لضحايا النزاعات المسلحة.