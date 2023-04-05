أمن المنافذ يضبط 255 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

2153 مخالفة مرورية

في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، جرى ضبط 2 قضية في مجال ضبط المخالفات المرورية، وضبط 2153 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام: ضبط عدد 23 قضية، في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة جرى ضبط قضية، في مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ 255 حكم قضائى متنوع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.