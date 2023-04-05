الغرف التجارية: قرار الدولة للدواجن المجمدة سيخفض الأسعار بشكل كبير

جاءت قرارات الدولة، بإعفاء 25 ألف طن من الدواجن المجمدة من الضرائب الجمركية لطرحها داخل الأسواق المحلية، ومنافذ وزارة التموين بأسعار مخفضة، لتسيير الحياة على المواطنين، وخفض الأسعار عليهم خاصة في الوقت الحالي، الذي يتزامن مع أعياد القيامة المجيدة للأقباط واقتراب عيد الفطر المبارك.

قرار إعفاء الدواجن من الضرائب يأتي في مصلحة الموطن

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ هذه القرارات تأتي في مصلحة المواطن في المقام الأولـ وهو ما تسعى الحكومة والدولة إليه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ القرار الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صائب جدًا خاصة في الوقت الحالي الذي تعمل فيه الدولة على خفض أسعار أكبر عدد ممكن من السلع وتوفيرها بأسعار مدعمة للمواطنين، والتخفيف من على عاتقهم أعباء المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله.

وأشار إلى أنّ بعد هذه القرارات، سيكون هناك انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن الحية والإنتاج المحلي، وذلك نظرًا لزيادة المعروض من السلعة سواء المستوردة من البرازيل أو المحلية، واستقرار الطلب على السلعة وتوافر البديل الأرخص.

الدولة تسعى لمساندة المواطنين وتخفيف الأعباء

وأكد أنّ هذا يأتي من اتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، لمساندة المواطنين وتوفير السلع بسعر مخفض، من خلال إزالة العديد من الرسوم الجمركية والضريبية التي قد تزيد من قيمة سعر السلعة، لذلك تحاول الدولة التخلي عن أكبر قدر ممكن من المصاريف التي قد تتسبب في ارتفاع سعر السلع، بجانب توفيرها في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة عليها والتأكد من وصول المنتجات للمستحقين.