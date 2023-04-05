نتائج دور الـ16 لتصفيات الدورات الرمضانية للأحياء الشعبية بكفر الشيخ

شهد ملعب نادي سخا اليوم الأربعاء، مباريات دور الـ16 بين فرق كرة القدم المشاركة بالتصفيات التمهيدية للدورات الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية، في نسختها الثالثة تحت شعار «الرياضة حياة» بكفر الشيخ للمنافسة على لقب بطل المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمشاركة 30 ألف مشارك من جميع محافظات مصر خلال شهر رمضان المعظم.

نتائج مباريات دور الـ16

أعلن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظةكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، نتائج مباريات خماسي كرة القدم الدور 16 للدورات الرمضانية للأحياء الشعبية، وأسفرت عن فوز فريق قزمان ممثلاً لشباب قلين على الكوم الطويل ممثل بيلا بهدفين نظيفين، كما فاز المجاز الغربي من الحامول على روينة من كفر الشيخ أيضاً بهدفين نظيفين، كما شهد ملعب سخا المباراة الثالثة التي حسمها كفر مجر ممثل دسوق على حساب فريق تيدا ممثل سيدي سالم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واختتمت اللقاءات بفوز الناصرية ممثل الرياض على منشية الشرقية ممثل سيدي غازي بهدفين دون مقابل،

الجدير بالذكر أن الدورة الرمضانية من تنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية» بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

انطلاق أكبر دورة رمضانية شعبية

انطلقت الدورات الرمضانية في مرحلتها التمهيدية في محافظة كفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، وتنفيذ فريق عمل الإدارة، وفرق العمل بالإدارات الفرعية، كما تستمر التصفيات التمهيدية على مستوي المحافظة للمرحلة السنية من عمر 20 حتي 30 عاما، يتأهل صاحب المركز الأول بالمحافظة الي اللقاء القمي الأدوار النهائية للبطولة على مستوى الجمهورية، وتكون المرحلة النهائية خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، وتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.