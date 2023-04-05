مسلسل ضرب نار الحلقة 14.. هل تتم زيجة مهرة وزيدان؟

مسلسل ضرب نار الحلقة 14، تتوالى فيه الأحداث المشوقة والمثيرة لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، بعد دخول الأخير السجن، ويُذاع على قناة on، ومن المقرر أن تذاع الحلقة الرابعة عشرة منه في تمام العاشرة مساء اليوم.

مسلسل ضرب نار الحلقة 14

ودخلت «مهرة» التي تجسد دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، المراحل الأخيرة من الحمل، ومن المقرر أن تضع طفلها، وبعد ذلك ستتزوج من «زيدان» ويلعب دوره الفنان ماجد المصري، الذي اشترى فيلا لتقيم فيها مع شقيقها وشقيقتها، وهو ما أدى إلى مغادرتها حي شبرا الذي نشأت فيه وشهد زواجها من جابر الكوماندا، ويلعب دوره الفنان أحمد العوضي، قبل أن يدخل السجن بسبب اتجاره في الأدوية المغشوشة.

مواعيد مسلسل ضرب نار

ومن القنوات التي ستنقل المسلسل من بطولة أحمد العوضي ویاسمین عبدالعزیز في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي.

أيضًا، من المقرر عرض حلقاته عبر منصة WATCH IT.

ويتم عرض الحلقة الرابعة عشرة في تمام الساعة 10 مساءً على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، على أن يعاد المسلسل في الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار

ويشارك في المسلسل نخبة من نجوم الفن في مصر، على رأسهم ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، بالإضافة إلى الفنانة القديرة سهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.