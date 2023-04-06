خريطة انقطاع التيار الكهربائي بمحافظة الغربية اليوم

أعلنت شركة الكهرباء، بقطاع غرب في محافظة الغربية، قطع الخدمة عن عدة مناطق، من بينها دخول لوحة كفر الشيخ، مصانع الهياتم، وميت الليت هاشم، اليوم لمدة 3 ساعات، من أجل عمل اختبارات على جميع المغذيات، جهد 11 كيلوفولت، بمحطة محولات غرب المحلة، ومحطة محولات كفر حجازي.

فصل التيار الكهربائي 3 ساعات

أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية، فصل التيار عن دخول لوحة كفر الشيخ، مصانع الهياتم، وميت الليت هاشم من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر صباحًا، من أجل عمل اختبارات علي جميع المغذيات جهد 11 كيلو فولت، بمحطة محولات غرب المحلة، ومحطة محولات كفر حجازي.

اتخاذ التدابير اللازمة

وطالبت الشركة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أهالي المناطق المتأثرة، بفصل التيار الكهربائي، واتخاذ احتياطاتهم خلال فترة الانقطاع من تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة، موضحة أن أسباب فصل التيار الكهربائي، إجراء بعض الاختبارات الفنية الخاصة بأعمال الشركة، بجانب أعمال الصيانة الدورية.