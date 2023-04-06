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الفنانة ريهام عبد الغفور: مسلسل رشيد عمل درامي مهم في سياق فني مختلف

كتب:

هاجر عمر
08:21 ص | الخميس 06 أبريل 2023
الفنانة ريهام عبد الغفور

الفنانة ريهام عبد الغفور

وصفت الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان محمد ممدوح تيسون بأنه «فنان كبير على كل المستويات، ومشاهده غير طبيعية وتحفة»، لافتة إلى أن مسلسل الغرفة 207 سيكون له جزء ثان، متوقعة تقديم جزء آخر من مسلسل «وش وضهر».

وأضافت الفنانة ريهام عبد الغفور في حوار مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك»، على راديو «نجوم إف إم»، أنها خلال مشاركتها بمسلسل رشيد كانت على قناعة بأنها تشارك في عمل مهم، إضافة إلى شعورها بالقلق الذي يصاحب الفنان دائمًا أثناء تصوير الأعمال الدرامية الجديدة.

تناول مسلسل رشيد مختلف عن التناول السابق

واستطردت الفنانة ريهام عبد الغفار، أن لديها ثقة كبيرة في مخرجة العمل مي ممدوح، كاشفة أن فريق العمل بمسلسل رشيد لم يكن لديه قلق حيال القصة المعادة والتي سبق تقديمها للجمهور، مشيرة إلى أن صناع العمل صرحوا بذلك ولم يخفوا الأمر، مؤكدة أن التناول مختلف تمامًا عن التناول السابق.

ريهام عبد الغفور: المنافسة الدرامية الرمضانية كبيرة 

وأشارت الفنانة ريهام عبد الغفور إلى أن فريق العمل بالكامل كان يعمل بجدية طوال التصوير، ويعملون بحب، وهو ما لم يمنع القلق المشاركين في العمل، خاصة مع وجود منافسة كبيرة في شهر رمضان، وجمهور متغير يعتقد الفنان أن عمل ما سيعجبهم وربما يحدث العكس.

 

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