كيفية الاستعلام عن نتيجة التقديم في شقق سكن لكل المصريين 3

شهد إعلان الوحدات السكنية في مبادرة سكن لكل المصريين 3 طرح عدد من الوحدات السكنية في 22 محافظة مختلفة، لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

وينتظر المواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية في مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3، نتيجة التقديم للإعلان الذي كان في شهري سبتمبر وأكتوبر لعام 2022.

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق الإسكان والتمويل العقاري، مجموعة من الخطوات التي تمكن المواطن معرفة نتيجة التقديم عن الشقق التي تم طرحها في مشروع مبادرة سكن لكل المصريين 3، في السطور التالية.

متابعة نتيجة التقديم عن شقق سكن لكل المصريين 3

1- الاستعلام عن موقف التقديم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني من «هنــــا»، ويمكن للمستعلم معرفة النتيجة بالرقم القومي.

2- الاتصال بالخط الساخن 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو على الرقم 090071117 من أي خط أرضي، ومواعيد هذه الخدمة من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء.

3- إرسال رسالة نصية عبر الهاتف تتضمن الرقم القومي للشخص المستعلم عن طلب الوحدة السكنية، على الرقم 1124، وهذه الرسالة سعرها 3 جنيهات.

يذكر أن إعلان طرح الوحدات السكنية لمبادرة سكن لكل المصريين 3، يشمل 22 محافظة، وهي الجيزة والقليوبية والدقهلية والمنوفية ومطروح ودمياط و كل محافظات الصعيد وشمال سيناء والإسكندرية، ولا يشمل محافظة القاهرة.