هدوء حركة الرياح في مدن جنوب سيناء وانخفاض درجات الحرارة

هدأت حركة الرياح في مدن جنوب سيناء اليوم الخميس، مقارنة بأمس الأربعاء، كما انخفضت نسبة الرطوبة، وكذلك درجات الحرارة بنحو درجتين تقريباً.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن حالة الطقس بمدن المحافظة مستقرة ومعتدلة وخالية من العواصف الترابية، مشيرا إلى أن شرم الشيخ وباقي المدن السياحية تستعد لاستضافة السياح خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

شرم الشيخ ودهب

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن مدينتي شرم الشيخ ودهب سجلتا درجة حرارة 24 درجة صباح الخميس، وسرعة الرياح قُدرت بنحو 42 كيلومترا في الساعة، ونسبة الرطوبة بلغت 40%، مشيرا إلى أن الأجواء الربيعية تساعد على جذب السياح إليهما.

وتابع، بأن موسم شم النسيم من المواسم التي تجذب السياح لقضاء عطلات أعياد الربيع، خاصة على الشواطئ للاستمتاع بنزول المياه بعد تحسن الأحوال الجوية، مؤكدا رفع درجة الاستعداد بكل المدن لاستقبال اعياد الربيع، خاصة أن مدينتي شرم الشيخ ودهب جرى تطويرهما العام الماضي.

سانت كاترين

ومن جانبه، قال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، إن سانت كاترين تعيش طقسا ربيعيا معتدلا، ما يساعد النباتات على النمو والحياة البرية تعود للظهور من جديد بعد موسم ثلوج وبرد شديد، موضحاً أن درجة الحرارة سجلت صباح الخميس 14 درجة، ووصلت في منتصف اليوم إلى 21 درجة.

وسجل جبل موسى، الذي يستقبل آلاف السياح، 11 درجة، وجبل سانت كاترين أعلى القمم الجبلية في مصر 8 درجات.