مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 14.. صور تذكارية مع أشباه المشاهير

شهدت الحلقة 14 من مسلسل 1000 حمدلله على السلامة، الذي يعرض يوميا على قناة cbc إعجاب المتابعين خاصة مشجعي كرة القدم، حيث ظهر في الحلقة أشباه اللاعبين المفضلين للجمهور.

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 14

توالت أحداث الحلقة 14 من مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا، حتى مشهد ظهور أشباه اللاعبين المميزين، وهم ميسي ومحمد صلاح ومبابي وساديو ماني، في منزل سميحة، لزيارة أكرم أثناء مرضه والتقاط صورة تذكارية معه وأسرته.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

تنقل شبكة قنوات سي بي سي، عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.