حصول محطة «الشوكا» للصرف الصحي بسوهاج على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

حصلت محطة رفع صرف صحي «الشوكا» بمركز طما في محافظة سوهاج على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM العالمية، والتي جرى منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحي صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج.

تجديد رخصة محطة أولاد سالم

وأضاف أنه جرى تجديد الشهادة الدولية لمحطة مياه أولاد سالم المرشحة بمركز دار السلام للمرة الثانية، والتي تبلغ طاقتها التصممية 60 ألف متر مكعب لكل يوم، موضحا أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

محطات مياه الشرب بسوهاج

وأشار المهندس حسام الدين طه مدير الإدارة الفنية المستدامة، إلى حصول 10 محطات مياه شرب على تلك الشهادة، كما حصلت 5 محطات صرف صحى على تلك الشهادة، وأن هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجي.