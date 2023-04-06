أسعار البیض الیوم الخميس 6-4-2023 في الأسواق والمحلات

تشهد أسعار البيض اليوم الخميس 6-4-2023 في الأسواق والمحلات استقراراً ملحوظاً في ظل إقبال المواطنين الفترة الحالية على شراء وتناول البيض وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث يعتبر الإقبال على شراء البيض مستمر طوال العام ولكنه يزداد الفترة الحالية نظراً لأن البيض يعتبر طبقاً أساسياً على مائدة السحور بحسب ما قالة حازم المنوفي، رئيس المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار البیض الیوم

سجلت أسعار البيض اليوم الخميس 6-4-2023 في الأسواق والمحلات 93 جنيهًا أرض مزرعة للبيض الأبيض و96 جنيهاً في المزرعة للبيض الأحمر.

أسعار البیض الأحمر

يسجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم الذي يصل للمستهلك بـ100 جنيها.

أسعار البیض البلدي

وعن طبق البيض البلدي يبلغ سعره اليوم 115 جنيها للمستهلك.

بورصة البیض الیوم

وبالنسبة لأسعار بورصة البيض اليوم الخميس 6-4-2023، يتراوح ما بين 98 جنيهًا و103 جنيهات.

سعر كرتونة البیض الیوم

يبلغ سعر كرتونة البيض اليوم بالنسبة للمستهلك 105 جنيها للبيض الأبيض، والبيض الأحمر 110 جنيهات كما تسجل كرتونة البيض البلدي 120 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

تتراوح أسعار الكتاكيت اليوم، بين 9 و10 جنيهات لـ«الساسو» والكتكوت «الأبيض» بين 7 و 7.25 جنيها، والساسو البيور بين 10 و11 جنيهات، وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة القاهرة للدواجن 10 جنيها كما سجلت في شركة الوادي 13.5 وفي شركة العناني 15 جنيها وفي شركة الوطنية 13.5 جنيها بالإضافة إلى أنه يبلغ سعر الكتكوت في شركة رواد مصر 11 جنيها وفي شركة مكة المكرمة 10 جنيها للأبيض والساسو و روزي 8 جنيهات.

أسعار الأعلاف اليوم

وتبلغ أسعار الأعلاف اليوم، 23% البادي 21690 جنيهًا، وسعر الأعلاف 21% النامي 21575 جنيها كما يبلغ سعر الناهي 19% 21440 جنيهًا.

وسجلت أسعار خامات الأعلاف، 19500 جنيه لطن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي، وسعر الذرة الصفراء الأوكراني 18500 جنيه، والصويا 46% بسعر 36000 جنيه والصويا 44% بسعر 35000 جنيه للطن.