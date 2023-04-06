إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالبحيرة «أسماء»

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى، بطريق كوم حمادة مركز بدر، ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات

حادث تصادم بين دراجتين ناريتين

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى كوم حمادة العام وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «محمدا.ج»، 18 سنة، و«ربيع ا.ع»، 41 سنة، و« رضا.ا.م»، 35 سنة، و«جابر.ا. ج»، 16 سنة، و« كريم.ا. ج»، 22 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمين مركز بدر بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة.