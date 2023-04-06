أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب جمركي خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

جهود أمن المنافذ

في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1962) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (21) قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (228) حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.