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أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب جمركي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:34 م | الخميس 06 أبريل 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

جهود أمن المنافذ

في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1962) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (21) قضية.

 في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (228) حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع